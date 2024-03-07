Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Elazığ’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazayla ilgili inceleme yaptığı öğrenildi.

Elazığ’ın Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.G. idaresindeki 01 DUR 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik tabelasına çarparak takla attı. Kazada, sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün 2.85 promil alkollü olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptığı öğrenildi.

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