Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Elazığ’ın Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.G. idaresindeki 01 DUR 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik tabelasına çarparak takla attı. Kazada, sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün 2.85 promil alkollü olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptığı öğrenildi.