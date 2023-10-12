Elazığ’da polis suçlulara göz açtırmıyor: 2 tutuklama

Elazığ’da polis ekipleri yaptığı çalışmalar ile suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede yakalanan, 17 kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı ile bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı.