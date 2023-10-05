Elazığ’da polisten zehir tacirlerine operasyon

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1 kişiyi tutukladı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da polisten zehir tacirlerine operasyon

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, kentte uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, S.G’nin (26) yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 33,42 toz esrar maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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