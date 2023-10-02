Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Elazığ İzzetpaşa Mahallesi Celal Dora Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların çekildiği kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Haberler
Maltepe'de fırına silahlı saldırı
Maltepe'de fırına silahlı saldırı
Kafeye silahlı saldırıyı anbean güvenlik kamerası kaydetti
Kafeye silahlı saldırıyı anbean güvenlik kamerası kaydetti
Başakşehir’de kafeye silahlı saldırı: 1 ölü
Başakşehir’de kafeye silahlı saldırı: 1 ölü
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında gökyüzüne ulaşan bir patlama meydana geldi. Video
İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında gökyüzüne ulaşan bir patlama meydana geldi.
Ayşenur Arslan'dan terör saldırısıyla ilgili skandal ifadeler ‘Hiçbir şey yapamadan ölünmez’ Gündem
Ayşenur Arslan'dan terör saldırısıyla ilgili skandal ifadeler ‘Hiçbir şey yapamadan ölünmez’
Elektrik kesintisine sinirlenip yolu kapattı Gündem
Elektrik kesintisine sinirlenip yolu kapattı
Ebrar Karakurt bu sefer de Ruslara erik dalı öğretiyor Video
Ebrar Karakurt bu sefer de Ruslara erik dalı öğretiyor
Kocaeli'de sağanak sebebiyle çöken yola kamyonet düştü Gündem
Kocaeli'de sağanak sebebiyle çöken yola kamyonet düştü
Lavrov: Karabağ’da Normal Yaşam İçin Çalışıyoruz Dünya
Lavrov: Karabağ’da Normal Yaşam İçin Çalışıyoruz
‘Bataklığa saplandım’ dedi, tekel önünde alkol alırken bulundu Yaşam
‘Bataklığa saplandım’ dedi, tekel önünde alkol alırken bulundu