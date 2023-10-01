Başakşehir’de kafeye silahlı saldırı: 1 ölü

Başakşehir’de kafede otururken, motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan motosikletli saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYNAK: İHA
Başakşehir’de kafeye silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, motosikletle cadde üzerindeki kafeye gelen 2 şahıstan biri, kafede arkadaşları ile oturan Abdurrahman Polat'a silahla 2 kez ateş etti.

Saldırgan, motosiklete binerek arkadaşı ile kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken ağır yaralanan Abdurrahman Polat, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polat'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin şüphelileri arama çalışmaları ise devam ediyor.

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