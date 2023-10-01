Kafeye silahlı saldırıyı anbean güvenlik kamerası kaydetti

Maltepe'de bir kafeye araç içerisinden silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Kafeye silahlı saldırıyı anbean güvenlik kamerası kaydetti

İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi'nde iddiaya göre kafe sahibi gece saatlerine kadar çalıştı ve geç bir saatte dükkanda işçilerini bırakarak evine gitti.

İsmi öğrenilemeyen dükkan sahibi evine gider gitmez, plakası öğrenilemeyen beyaz bir araç dükkanın önünden geçerken aracın camından bir kişi dışarıya sarkarak silahla 4 el ateş etti.

Silahtan çıkan mermilerden 3 tanesi dükkanın camına, 1 tanesi de kapıya saplandı. O anda depoda çalışan işçiler korku içinde masaların altına saklandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Yaşanılan olay güvenlik kamerasına anbean yansırken, olay yerine gelen polis ekipleri silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

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