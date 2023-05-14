Elazığ’da silahlı kavga

Elazığ’da 2 şüpheli bir kişiyi silahla yaraladı.

Elazığ’da silahlı kavga

İHA’nın haberine göre,dün merkeze bağlı Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek davasından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, 2 kişi yanında getirdikleri silah ile M.B.E.’yi yaralayarak kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri, şüphelileri tespit ederek yakaladı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Oy kullandığım sandıkta kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasakları kaçta bitecek? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son Haberler
Motosikletlinin öldüğü kazada, otomobilin sürücüsü başkası çıktı Güncel
Motosikletlinin öldüğü kazada, otomobilin sürücüsü başkası çıktı
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi? Keşfet
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi? Keşfet
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde? Keşfet
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor Dünya
İtalya'da kısmi yerel seçimler yapılıyor
Kuşadası'na dev kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi Ekonomi
Kuşadası'na dev kruvaziyerle 4 bin 200 turist geldi
Erdoğan’ın oy kullandığı sandıkta kazanan belli oldu Güncel
Erdoğan’ın oy kullandığı sandıkta kazanan belli oldu