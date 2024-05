Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 26 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün kimin maçı var?

Ne zaman?

Hangi kanalda?

Futbol, voleybol, basketbol ve Formula'da günün programı belli oldu.

İŞTE 26 MAYIS TV'DE SPOR

09.00 FIA Formula 3 Monaco GP Beinsports4

10.40 FIA Formula 2 Monaco GP Beinsports4

15.00 Getafe-Mallorca S Sport, S Sport Plus, EXXEN

16.00 Formula 1 Monaco GP Beinsports4

16.00 Erbaaspor-Muşspor A Spor

17.00 Türkiye-ABD TRT Spor Yıldız

17.15 Celta Vigo-Valencia S Sport Plus

17.15 Las Palmas-Alaves S Sport Plus

18.00 Fenerbahçe Beko-Olympiakos S Sport Plus

19.00 Konyaspor-Galatasaray Beinsports1

19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor Beinsports2

19.00 Trabzonspor-Ankaragücü Beinsports3

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş Beinsports5

19.00 Pendikspor-Gaziantep (Bein1 No'lu kanal)

19.00 Adana Demirspor-Başakşehir Beinsports Max2



19.00 Hatayspor-Çaykur Rizespor Bein Box Office (201 No'lu kanal)



19.00 Atalanta-Torino S Sport, S Sport Plus, EXXEN



19.00 Napoli-Lecce S Sport Plus



19.30 Cercle Brugge-Club Brugge S Sport Plus

20.00 Sigortam.net-Mersin BB TRT Spor Yıldız

21.00 Panathinaikos-Real Madrid S Sport, S Sport Plus

21.45 Empoli-Roma S Sport, S Sport Plus, EXXEN

21.45 Frosinone-Udinese S Sport Plus

21.45 Lazio-Sassuolo S Sport Plus

21.45 Verona-Inter S Sport Plus

22.00 Sevilla-Barcelona S Sport Plus

23.30 İran-Arjantin TRT Spor Yıldız

23.45 Gimnasia La Plata-Banfield Smart Spor Smart