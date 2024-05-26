Emeklinin cebinden 3 bin 600 lira buhar oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklinin cebinden 3 bin 600 lira buhar oldu

Her gün artan enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle emekli ve memurun maaşı da eridi. Emeklinin maaşından 3 bin 600 lira buhar oldu.

Emekliler, enflasyonun pençesinde eriyen maaşları ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle adeta sefalete sürükleniyor.

20 bin lira maaş alan bir emeklinin alım gücü sadece 5 ayda 3 bin 651 lira eriyerek 16 bin 349 liraya geriledi. Bu durum, emeklilerin hak aramak için ileri yaşlarına rağmen miting meydanlarına çıkmak zorunda kalmasına neden oluyor.

Yılbaşında 20 bin liraya çıkarılan emekli maaşları, enflasyon karşısında hızla eriyor. 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla 20 bin lira maaş alan bir emeklinin alım gücü, 2023 Aralık ayındaki 20 bin liraya göre yüzde 22.33 oranında düştü.

Bu durum, emeklilerin temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını gösteriyor. Alım gücü kaybını telafi etmek için emekliler, önümüzdeki temmuz ayında aylıklarına en az 12 bin lira seyyanen zam yapılmasını talep ediyor.

TÜİK tarafından açıklanan Ocak-Nisan dönemi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 18.72'lik artış gösterdi. Merkez Bankası anketine göre ise Mayıs ayı için TÜFE artışı yüzde 3.04 civarında olacak.

Bu veriler ışığında, emeklilerin sadece 5 aylık dönemdeki alım gücü kaybının yüzde 22.33'e ulaştığı görülüyor.

Ocak ayında 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı, bugünkü alım gücüyle 8 bin 175 liraya düştü.

Bu durum, emeklilerin yoksulluk sınırının altında yaşadığını açıkça gösteriyor.

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