82 yıl önce yazılan kitabın basılması için çalışma başlatıldı

1934 yılında Rizeli Fen memuru Rauf Başar, Ziraat çay bahçesinde ilk çay araştırmalarını gerçekleştirmişti. 1942 yılında bu araştırmaları kitap haline getirmek isteyen Başar, daktilo ile 130 sayfalık 'Çay Ziraatı ve Sanatı' isimli kitabı yazdı.

Ancak verem hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Başar'ın kitabı, yıllar sonra torunu Tanıl Başar tarafından Rizeli arşivci yazar Recep Koyuncu’ya teslim edildi. Koyuncu ve yazar Recep Usta, kitabı inceleyerek basılması için çalışmalara başladı.

Kitapta, ÇAYKUR'un 2 yıl önce yasakladığı beyaz gübreden de bahsedilerek 'kullanılmamalı' ifadeleri yer alıyor.

Recep Koyuncu, çayın tarihi ile ilgili yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Amacımız şehrimize ait yanlış bilgileri gerçekleriyle literatüre kazandırmak. Elimizdeki Rauf Başar’ın arşivi sayesinde, çayın Rize’deki üretim aşamalarını ve tarihlendirilmesini belgelerle sunmak istiyoruz. Çayın 1930 yılında üretildiğini ispatlayabiliyoruz. Bugün çay ile ilgili olan bütün kitaplar ve belgeler bizde mevcut" dedi.

Rizeli yazar Recep Usta ise kitabın çayla ilgili tüm bilgileri içerdiğini belirterek, "Kitap, 1942 yılına kadar Rize’de tarım ve ziraat ile ilgili memur olarak çalışmış olan Rauf Başar’ın notlarından oluşuyor. Çayın o yıllarda Rize’ye tanıtılması için hazırlanan bir kitap. Çay için uygun iklim ve doğa şartları, bahçeleme, toplama ve muhafaza yöntemleri gibi konularda yapılan araştırmaların ilk kitabı" şeklinde konuştu.

Tanıl Başar, dedesi ve amcasından kalan belgeleri karıştırırken 80 yıl önce yazılmış ve basılmamış olan kitabı bulduklarını ifade ederek, "Bu kitabın varlığını daha önce bilseydik, çoktan basılmış olurdu. Ancak 80 yıl sonra ortaya çıktı. Bu kitabın yakında basımı gerçekleştirilecek. Herkes Rize’de çay ziraatı ile ilgili 1930'lu yıllarda yapılmış olan ciddi boyutta çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacak" dedi.