Elazığ'da sis etkili oldu

Elazığ’da sabahın ilk saatlerinde sis bölge bölge etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Seyir halinde olan araçlar düşük hızda seyrederken, kent genelinde gün boyu yağışın etkili olacağı kaydedildi.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Elazığ’da sabahın ilk saatlerinde sis bölge bölge etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Seyir halinde olan araçlar düşük hızda seyrederken, kent genelinde gün boyu yağışın etkili olacağı kaydedildi.