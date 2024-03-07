Elazığ’da şüpheli ölüm

Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi’nin arkasındaki kayalıklarda yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar kayalıkların kenarında yerde yatan bir kişiyi fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye giden ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken cesedin 21 yaşındaki Mehmet Salih Kaya’ya ait olduğunu belirledi.
Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.