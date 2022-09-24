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Elazığ’da 80 adet gümüş sikke ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 80 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 13:59
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Elazığ’da tarihi eser operasyonu: 80 adet gümüş sikke ele geçirildi

Elazığ’da 80 adet gümüş sikke ele geçirildi
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 80 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmaları sonucu bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerince şüpheli takibe alınarak Hankendi bölgesinde bulunduğu araca operasyon yapıldı. Şüphelinin aracında yapılan arama sonucunda 2.5 ile 3 santimetre çaplarında 80 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatılarak ele geçirilen tarihi eserler müze müdürlüğüne gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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