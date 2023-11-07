Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.D. idaresindeki 23 BB 195 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 44 AEC 819 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

aw071390-01.jpgKazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw071390-02.jpgEkipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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