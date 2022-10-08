Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kaldırıma savrulurken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



(Kaynak: İHA)