Elazığ'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Kaynak: İHA
Elazığ'da uyuşturucu taciri tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar neticesinde sokak satıcısı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli üstünde ve evinde yapılan aramada, 3 parça halinde toplam 15.95 gram esrar maddesi ve 4 parça halinde toplam 34,35 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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