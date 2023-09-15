Elazığ’da zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Elazığ’da uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele noktasında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerden H.A.’ya ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan gerekli işlemler yapılırken U.A. ve F.G ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Denetimlerde, toplamda 228. 49 gram esrar maddesi ve 0,60 gr Metamfetamin maddesi, 10 bin 535 TL para, cep telefonu, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.

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