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Elazığ'daki 4.9'luk depremin görüntüleri ortaya çıktı

Elazığ’da meydana 4.9 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 08:04
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Elazığ'daki deprem anları

Elazığ'daki 4.9'luk depremin görüntüleri ortaya çıktı
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İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem anları bir lokantanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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