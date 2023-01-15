﻿Elazığ'daki 4.9'luk depremin görüntüleri ortaya çıktı

İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem anları bir lokantanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.