Elbisedeki ipliği yakmak isterken mağazayı tutuşturuyordu

Bir mağazada yaşanan olay, hem çalışanlar hem de müşteriler için korku dolu anlara neden oldu. Elbiseden sarkan ipi yakmak isteyen bir çalışan, farkında olmadan neredeyse büyük bir yangına sebep oluyordu. Tutuşan kıyafet kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülmüş olsa da panik anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ufak çaplı yangın, mağaza çalışanlarının hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü ve ciddi bir zarar oluşmadan kontrol altına alındı. Ancak yaşanan panik anları, mağazadaki herkes için unutulmaz bir deneyim oldu.