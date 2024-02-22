Elbisesi ortalığı karıştırdı. Önü ayrı arkası ayrı olay

Tuncay Özülü
Elbisesi ortalığı karıştırdı. Önü ayrı arkası ayrı olay
Müstehcen içeriklerin yer aldığı OnlyFans sitesine üye olduktan sonra sadece 24 sat içerisinde 1 milyon dolar kazanarak rekor atan ünlü oyuncu Bella Thorne’nin giydiği kıyafet gündem oldu. Thorne’nin giydiği kıyafetin arkası ayrı olay önü arka olay oldu.

ABD’li ünlü şarkıcılar Selena Gomez ve Miley Cyrus gibi Disney kanalının meşhur ettiği genç oyunculardan Bella Thorne’nin müstehcen içerikleri sosyal medyayı salladı.

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Onlyfans sitesine üye olmasının ardından çektiği klipler ve sosyal medya paylaşımları ile gündemde olan Thorne, geçtiğimiz günlerde Milano Moda haftası’da giydiği ten rengi elbisesi ile sosyal medyada paylaşım yaptı.

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Göğüs uçlarının belirgin olduğu transparan elbisesinin altına giydiği tanga ile pozlar veren Bella’nın gönderisinin altına hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Bella Thorne’nin gönderisinin altına "O kıyafet olmuş mu?", "Kendini harcıyor", "Çok vasat görünüyor" yorumları yağdı.

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BELLA THORNE KİMDİR?

Tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu ilk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçti. 2010 yılının Kasım ayında Shake It Up (Haydi Çalkala) dizisinde canlandırdığı CeCe Jones karakteri ile tanındı. Dizi için Zendaya Coleman ile birlikte söyledikleri Something to Dance For parçası YouTube’da tıklanma rekorları kırdı.

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Çocuk yaşta başlayan kariyerinden birçok dizi ve filmde rol alan Amerikalı oyuncu son olarak senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturmuştu.

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