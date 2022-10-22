﻿Ele verir talkını…

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özgeçmişlerine göre:

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Jülide Sarıeroğlu:

Çalışma ekonomisti.

Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

Adana Milletvekili, lisansüstü eğitimine devam ediyor ve bekar.

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İlknur İnceöz:

Avukat.

İki dönem AK Parti Grup Başkanvekilliği yaptı.

Aksaray Milletvekili ve 1 çocuk annesi.

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Arife Polat Düzgün:

Genel Cerrahi Profesörü.

Ankara Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Zeynep Yıldız:

Avukat.

"TED'li" ve "Bilkent'li".

Ankara Milletvekili ve TBMM'deki özgeçmişinde çocuk sahibi olduğuna dair bilgi yok.

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Sena Nur Çelik:

Avukat.

Üniversite eğitimini de, yüksek lisansını da İngiltere'de tamamladı.

Antalya Milletvekili ve TBMM'deki özgeçmişinde çocuk sahibi olduğuna dair bilgi yok.

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Tuba Vural Çokal:

Göz Hastalıkları Uzmanı ve Fizyolog.

Antalya Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Pakize Mutlu Aydemir:

Avukat.

Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

Balıkesir Milletvekili ve TBMM özgeçmişinde çocuk sahibi olduğuna dair bilgi yok.

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Arzu Aydın:

Avukat.

Belediye Meclis üyeliği yaptı.

Bolu Milletvekili ve 1 çocuk annesi.

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Emine Yavuz Gözgeç:

Avukat.

Bursa Milletvekili ve 1 çocuk annesi.

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Jülide İskenderoğlu:

Çanakkale Milletvekili ve 1 çocuk annesi.

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Nilgün Ök:

İktisatçı, İş Kadını.

Chicago Illinois Institute of Technology'de Şirket Finansmanı ve e-Ticaret alanlarında yüksek lisans yaptı.

Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.

Denizli İş Kadınları Birliği Derneği (DİKAB) Kurucusu ve eski Başkanı.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

Denizli Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Oya Eronat:

İnşaat Mühendisi.

Diyarbakır milletvekili ve bekar.

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Fatma Aksal:

Ekonomist.

ABD'de Michigan State'de Ekonomi yüksek lisansı, Virginia Polytechnic Institute'de Ekonomi doktorası yaptı.

Virginia Tech University'de Makro Ekonomi ve Mikro Ekonomi dersleri verdi.

Edirne Milletvekili ve bekar.

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Sermin Balık:

İşletmeci.

Elazığ Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Zehra Taşkesenlioğlu:

Ekonomist.

İktisat ve AB İlişkileri alanında yüksek lisans yaptı. Doktora yapıyor.

Erzurum Milletvekili ve TBMM'deki özgeçmişinde çocuk sahibi olduğuna dair bilgi yok.

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Emine Nur Güney:

Ekonomi profesörü.

Amerika Vanderbilt'de ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünde Öğretim Üyeliği, Başbakan Ekonomi Başdanışmanlığı yaptı.

Eskişehir Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Derya Bakbak:

Mimar.

İnşaat Mühendisliği doktorası yaptı.

Öğretim Üyeliği, Mimarlık Bölüm Başkanlığı yaptı.

Gaziantep Milletvekili ve iki çocuk annesi.

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Alev Dedegil:

Yönetici.

İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi (İKAM) kurucu başkanı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yaptı.

İstanbul Milletvekili ve bekar.

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Canan Kalsın:

İş İnsanı.

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı.

İstanbul Milletvekili ve TBMM'deki özgeçmişinde çocuk sahibi olduğuna dair bilgi yok.

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Emine Sare Aydın:

Akademisyen.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü birincilikle bitirdi.

Purdue'da başladığı doktorasını Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek onur derecesi ile bitirdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümünde Öğretim Üyeliği, AB Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörlüğü, Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucu müdürlüğü yaptı.

İstanbul Milletvekili ve 1 çocuk annesi.

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Fatma Betül Sayan Kaya:

Elektrik-Elektronik Mühendisi.

Tıp Doktoru.

Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden şeref derecesi ile mezun oldu.

New York Üniversitesinde meme kanserinin termal görüntülenmesi konusunda yüksek lisans yaptı.

65. Hükûmette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev aldı.

İstanbul Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Ravza Kavakçı Kan:

Bilgisayar Mühendisi.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi.

Dallas Texas Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini bitirdi.

Boğaziçi Üniversitesi İİB Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı.

Howard Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi bölümünde doktora yaptı.

İstanbul Milletvekili ve 1 çocuk annesi.

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Mihrimah Belma Satır:

Avukat.

TBMM'de Grup Başkanvekilliği yaptı.

Halen İstanbul Milletvekili ve 1 çocuk annesi.

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Müşerref Pervin Tuba Turgut:

Eczacı.

İndiana'da Halk Sağlığı yüksek lisansı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü Proje Danışmanlığı, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında müşavirlik görevlerinde bulundu.

İstanbul Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Rümeysa Kadak:

İngilizce öğretmeni.

SOAS Londra Üniversitesinde yüksek lisansına devam ediyor.

İstanbul Milletvekili ve bekar.

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Serap Yaşar:

Avukat.

Université de Nancy'de Fransızca, Strasbourg Science Humain'de Türkoloji eğitimi aldı.

İstanbul Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Ceyda Bölünmez Çankırı:

İş kadını.

TBMM İdari Amirliği yaptı.

İzmir Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Emine Zeybek:

Avukat, Arabulucu.

Kocaeli Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Radiye Sezer Katırcıoğlu:

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Uzmanı.

Ebru sanatçısı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Gülay Samancı:

Avukat.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yaptı.

Konya Milletvekili ve 1 çocuk annesi.

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Leyla Şahin Usta:

Tıp Doktoru.

Konya Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Ceyda Çetin Erenler:

Makine Mühendisi.

AK Parti Kütahya Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Öznur Çalık:

Eczacı.

Sosyal Politikalar üzerine Yüksek Lisans yaptı.

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Serap Kaplan Kıvırcık:

İktisatçı.

Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

Manisa Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Zeynep Gül Yılmaz:

Hukukçu.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktorası yapıyor.

Mersin Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Yelda Erol Gökcan:

Kamu Yönetimi yüksek lisansı yaptı.

Kamu Hukuku doktorasına devam ediyor.

Muğla Milletvekili ve 1 çocuk annesi.

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Çiğdem Erdoğan Atabek:

Fizikçi.

Sosyal Hizmet alanında yüksek lisans yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı yaptı.

Sakarya Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Semiha Ekinci:

Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yaptı.

Sivas Milletvekili ve bekar.

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Bahar Ayvazoğlu:

Matematiksel İktisatçı, Edebiyatçı, Proje Uzmanı.

Sosyal Politikalar alanında yüksek lisans yapıyor.

Trabzon milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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Meliha Akyol:

Harita Mühendisi.

Belediye Meclisi Üyeliği ve Encümen Üyeliği yaptı.

Yalova Milletvekili ve 2 çocuk annesi.

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AK Parti Genel Başkanı, Mehmet Ali Çelebi'nin 1 çocuk doğurup eğitimine devam eden eşi için "Olmaz ya, bu işin kariyeri çocuk doğurmak" dediğinde bu kadın milletvekillerinden kaçı bu sözleri alkışladı bilmiyorum.

Ama kaçı alkışladıysa, siyasi mevkilerini terk edip esas kariyerlerini yapmak üzere evlerine dönmelerini talep ediyorum.

Kendileri "3 çocuk" öğüdünü tutmamışlar; ele verir talkını kendi yutar salkımı olmasın değil mi!