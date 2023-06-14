Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Kocaeli'de yapımı devam eden üst geçitte çalışan işçi, elektrik akımına kapıldı. Vücudunda yanıklar oluşan işçi hastaneye kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

(İHA) Olay, D-100 Kara Yolu Derince geçişi Çenesuyu mevkiinde yapımı süren yeni üst geçit üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı esnada elektrik akımına kapılan S.G. isimli işçi yere yığıldı.

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Durumu fark eden çalışma arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan 37 yaşındaki S.G. alüminyum folyo ile üzeri örtülerek Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

S.G.’nin bilincinin açık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldiği öğrenildi.

Olayın ardından SEDAŞ ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı.

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