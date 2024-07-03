Elektrik faturası o kişilere bedava oldu. Tek kuruş ödemeyecekler

Artan enflasyon ve ekonomik kriz vatandaşın belini bükerken bir de üstüne elektrik faturalarına yapılan zam binmişti. Geçinme zorluğu yaşayan vatandaşlar büyük bir sıkıntıya girmişti.

Birçok aile, aylık bütçeleriyle geçinmekte zorlanırken, yüksek faturalar yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaya başladı.

Fatura ödemekte zorlanan vatandaşları sevindirecek haber ise Bursa ilinden geldi. Uludağ Elektrik'in yaptığı açıklama ile yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzü güldü. Elektrik faturalarının kısa bir süreliğine ücretsiz olduğu duyuruldu.

ELEKTRİK FATURALARI SIFIRLANDI

Uludağ Elektrik'ten yardımsever bir iş adamı, şehrin 400'den fazla sakininin elektrik faturalarını ödedi. Bu cömert davranış, toplamda 200 bin lira değerindeki elektrik faturalarının ödenmesine neden oldu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BÜYÜK YARDIM

İsmi açıklanmayan hayırsever iş insanı, Uludağ Elektrik ile irtibata geçerek ödeme güçlüğü çeken, sosyal yardım alan ve evinde cihaza bağlı hasta olan abonelere destek verme kararı aldı. Yapılan bu yardım sayesinde 600'den fazla kişinin faturası ödendi ve yüzlerce kişi rahat bir nefes aldı.