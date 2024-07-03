Kabarık elektrik faturaları tarih olacak! Ustası merak edilen tüyoyu verdi

FATURA KABARTAN HATALARIN ÖNÜNE GEÇİN

Sosyal medya üzerinde paylaştığı videolarla beyaz eşya kullanımında yapılan yaygın hataları önlemeye çalışan bir usta, tüketicileri bilinçlendirerek milli servetin israfını önlediğini vurguluyor.

Çamaşır makinesi ile ilgili olarak şu açıklamayı yapıyor:

Eğer çamaşır makinenizden ses geliyorsa hemen servisi aramak yerine, bir kağıt alıp kasnağı kontrol edin. Kağıtta küçük bir yırtık varsa, kazanın içindeki deliklerden bir iç çamaşırı teli kaçmış olabilir. Cımbız kullanarak telin çıkarılmasıyla ses sorununu kolayca çözebilirsiniz.

Bu pratik önerilerle, kullanıcıların gereksiz yere servis çağırmasını engelleyerek tasarruf sağlıyor.

