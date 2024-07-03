Kabarık elektrik faturaları tarih olacak! Ustası merak edilen tüyoyu verdi

Kabarık elektrik faturaları tarih olacak! Ustası merak edilen tüyoyu verdi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bursa'da beyaz eşya mağazası işleten bir usta, beyaz eşyaların verimli kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaparak önemli bir rol üstleniyor. Klima kullanımında enerji tasarrufunu sağlamaktan, bulaşık makinesinin doğru kullanımına kadar çeşitli konularda pratik çözümler sunuyor.

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Kabarık elektrik faturaları tarih olacak! Ustası merak edilen tüyoyu verdi 1

Sosyal medya platformlarında etkili paylaşımlar yaparak geniş bir kitleye ulaşan bu beyaz eşya uzmanı, kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırmak için önemli ipuçları veriyor.

Videolarında beyaz eşyaların doğru kullanımıyla ilgili püf noktalarını paylaşan ve 10 milyon kişiye erişen bu şahıs, teknolojinin pratik yönlerini halka açıklayarak farkındalık yaratıyor.

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Kabarık elektrik faturaları tarih olacak! Ustası merak edilen tüyoyu verdi 2

FATURA KABARTAN HATALARIN ÖNÜNE GEÇİN

Sosyal medya üzerinde paylaştığı videolarla beyaz eşya kullanımında yapılan yaygın hataları önlemeye çalışan bir usta, tüketicileri bilinçlendirerek milli servetin israfını önlediğini vurguluyor.

Çamaşır makinesi ile ilgili olarak şu açıklamayı yapıyor:

Eğer çamaşır makinenizden ses geliyorsa hemen servisi aramak yerine, bir kağıt alıp kasnağı kontrol edin. Kağıtta küçük bir yırtık varsa, kazanın içindeki deliklerden bir iç çamaşırı teli kaçmış olabilir. Cımbız kullanarak telin çıkarılmasıyla ses sorununu kolayca çözebilirsiniz.

Bu pratik önerilerle, kullanıcıların gereksiz yere servis çağırmasını engelleyerek tasarruf sağlıyor.

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Kabarık elektrik faturaları tarih olacak! Ustası merak edilen tüyoyu verdi 3

BARDAKLARINIZ BUĞULANIYOR MU?

Öznur Kurt, bulaşık makinesi kullanımıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulunuyor. "Bulaşık makinenizden çıkan bardaklar buğuluysa, tahta kaşık kullanarak probleminizi çözebilirsiniz. Tuz doldurma kabının kapağını açın, tahta kaşığınızın sapıyla hafifçe tuz kutusunun içini karıştırın. Sonrasında makine temizleyici deterjanı kullanarak uzun programda boş şekilde çalıştırın" diyerek basit ama etkili çözümler sunuyor. Bu pratik ipuçlarıyla kullanıcıların bulaşık makinesi sorunlarını kendi başlarına çözmelerine yardımcı oluyor.

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Kabarık elektrik faturaları tarih olacak! Ustası merak edilen tüyoyu verdi 4

DERİN DONDURUCULARDAKİ KOKUYA KESİN ÇÖZÜM

Yaz sezonunda derin dondurucudan gelen kötü kokuları önlemenin pratik bir yolunu sunan usta, "Yiyecekleri dondurucuya yerleştirmeden önce ve fişi takmadan önce her tarafını karbonatlı suyla silin. Birkaç gün boyunca kapakları açık bırakmayı unutmayın. Bu basit yöntemle kötü koku oluşumunu önleyebilirsiniz" şeklinde konuştu. Bu öneriyle kullanıcıların derin dondurucularını temiz ve kokusuz tutmalarına yardımcı oluyor.

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Kabarık elektrik faturaları tarih olacak! Ustası merak edilen tüyoyu verdi 5

KLİMANIZ FAZLA TÜKETİM YAPIYOR MU?

Klimanın fazla yakıt tüketimini önlemek için pratik tavsiyelerde bulunan usta, sürekli olarak klimayı açıp kapatmanın enerji tüketimini artırdığını vurguluyor. Gün içinde bulunulan ortamın istenen sıcaklık seviyesine göre kumandadan ayar yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu şekilde klimanın daha verimli çalışacağını ve enerji tasarrufu sağlanacağını ifade ediyor.

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