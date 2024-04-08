Elektrik ve Elektronik sektörü Win Eurasia'da buluşuyor

Enerji, elektrik ve elektronik sektörleri Avrasya Bölgesi’nin endüstri fuarı Win Eurasia- World of Industry Fuarı’nda bir araya geliyor. Sektör paydaşları, Endüstri Gelecekle Buluşuyor ana temasıyla 5-8 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuara hazırlanıyor.

Üretiminin yüzde 75’i ihraç eden elektrik ve elektronik ürünler sektörü, 7.4 milyar dolar olan piyasa büyüklüğünün, bu yıl ortalama yüzde 2,6 büyüme ile 8,4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Dünyadaki teknolojik gelişmeler, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine, markalaşmaya önem veren elektrik-elektronik sektörü fuarda gerçekleşecek iş birlikleriyle ihracat rotalarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı, tesis ve tesisatların korunması, otomasyon, aydınlatma, elektronik sistemler, elektrikli araç şarj istasyonları, elektrik projeleri ve taahhüt sektörü gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren Elektrik Mühendisleri Derneği (ETMD), fuarda 2. Salonda üyeleriyle birlikte yer alacak.

FUARDA YENİ PROJELER KONUŞULACAK

Elektrik Mühendisleri Derneği (ETMD) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Topak, sektörün 12 bin 490 iş yeri ile 205 bine yakın kişiye istihdam sağladığına dikkat çekti. Yenilikçi ürünlerin tanıtılması ve dünyadaki trendlerin takip etmesi için fuarın önemli bir buluşma noktası olduğunu belirten Topak, “Fuar Türkiye’nin Avrupa ve Asya pazarları arasında bir köprü görevi görüyor” dedi. Topak, sektördeki üreticilerin hem Avrupa hem de Ortadoğu ve Asya’daki müşterilerine tek seferde ulaşmasına imkan sağladığına da dikkat çekti.

SEKTÖR AR-GE VE MARKALAŞMAYA ODAKLANACAK

Topak, 2023’te sektörün yaşadığı en önemli sorunların başında COVID-19 pandemisi nedeniyle küresel çapta yaşanan tedarik zinciri sıkıntıları ve malzeme teminindeki zorlukların devam eden etkisi olduğuna işaret etti.

Ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların sektörün önemli sorunları arasında yer aldığına dikkat çeken Topak, yüksek enflasyon, maliyet artışları ve işletme maliyetlerindeki yükselişler, sektörün rekabet gücünü etkilediğini ve ihracat üzerinde baskı oluşturduğunu da söyledi.

Ayrıca Topak, enerji sektöründe yaşanan dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin hızlanmasının da sektördeki firmalar için hem fırsat hem de zorluk yarattığının da altını çizdi.

Şirketlerin rekabet edebilirliklerini sürdürmek için sürekli olarak teknolojiye yatırım yapma ihtiyacını beraberinde getirdiğini de söyleyen Topak, bu yıl sektörün, inovasyona, Ar-Ge faaliyetlerine ve markalaşmaya önem vereceğini aktardı.

KATILIMCILAR HEDEF PAZARLARA GİRİYOR

Hannover Fairs Turkey WIN EURASIA Proje Yöneticisi Sena Mengül de, fuarın sektörün büyümesine önemli katkılar sunan bir organizasyon olduğuna dikkat çekti.

Fuardaki iş hacmi sayesinde birçok katılımcının hedef pazarlara girebildiğine dikkat çeken Mengül, bu sayede firmaların büyüme yolculuklarına eşlik ettiklerini ve Türkiye’nin ihracat hacmine önemli katkılarda bulunduklarını ifade etti.

HİDROJEN ÖZEL ALANI OLACAK

Win Eurasia, bu yıl enerji, elektrik ve elektronik teknoloji sektörlerinin yeniliklerine ev sahipliği yapacak.

Geçtiğimiz yıl 16 ülkeden 662 firmaya ve 102 ülkeden 38.586 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar, katılımcı firmalara geniş pazar olanakları sunuyor, rekabetçi yönlerini ortaya koyma fırsatı veriyor, geniş ürün yelpazesini satın alma profesyonellerine sunuyor.

Fuarda bu yıl 5G Arena, Dijital Fabrikalar alanında 5G teknolojisi, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, karbon nötr çözümler, dijital fabrikalar, sanayide yeşil dönüşüme yönelik yeniliklerin yanı sıra her iki yılda bir WIN EURASIA’da yer alan ComVac Özel alanında da basınçlı hava ve vakum teknolojileri sergilenecek.

Bu yıl ilk defa fuarda yer alacak olan Hidrojen Özel alanında ise sektörün geleceğini yakından ilgilendiren hidrojen enerjisi gibi teknolojilerin imalat sanayisine yönelik çözümleri sergilenecek.