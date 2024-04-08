Bunu yapanlar yandı. Bakan Mehmet Şimşek açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken KDV paylaşımı...Bakan Şimşek sosyal medya hesabından, KDV kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Şimşek, KDV kaçağını tespitiyle ilgili çalışmada yapay zeka destek alındığını açıklandı.

KDV temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için konulsa da sonraki dönemlerde o temel ihtiyaçlarda artırılan vergi oranı, genel prensipten dışarı çıkılmasına neden olmuştu.

KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit edilmesine yönelik Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi başkanlığı ile Risk Analizi Genel Müdürlüğünün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamlandığını belirten Bakan Şimşek, " Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların, haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Bu da KDV kaçağına öncülük eden şirket, esnaf ve firmalara ceza geleceği anlamına geliyor.