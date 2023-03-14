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Suç örgütleri için elektrikçide silah yapıyorlardı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pendik´te elektrikçi dükkanında, suç örgütleri için silah imalatı yapan 2 şüpheliyi yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 18:04
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Elektrikçi dükkanında suç örgütlerine silah yapıyorlardı

Suç örgütleri için elektrikçide silah yapıyorlardı
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(DHA)- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine silah imalatı ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yapılan çalışmalar neticesinde Pendik´te bir elektrikçi dükkanını takibe aldı. Ekipler dükkanın işletmesinin S.S. ve S.K.´nın üzerine olduğunu belirledi.

SİLAH PARÇALARINI TOPLAYIP BİRLEŞTİRİYORLARDI

Yapılan çalışmalar doğrultusunda ekipler şüphelilerin piyasadan topladıkları silah parçalarının paravan olarak kullandıkları elektrikçi dükkanında birleştirerek tabanca haline getirdikleri tespit etti.

Şüpheliler imal ettikleri tabancaları İstanbul genelinde piyasaya sürmek üzereyken polis ekipleri dükkana operasyon düzenledi. Dükkan içinde kartonpiyer ile ayrılmış bir bölümde silah parçalarını birleştirirken S.S. ve S.K. suçüstü yakalandı.

43 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Dükkanda yapılan aramalarda 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.S. ve S.K. "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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