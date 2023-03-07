7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Silahlı fotoğraflar paylaşan Vali Yardımcısı'ndan gazeteciye tehdit. Bu nasıl bürokrat

Silahlı fotoğraflar paylaşan Vali Yardımcısı'ndan gazeteciye tehdit. Bu nasıl bürokrat

Daha önce FETÖ'den gözaltına alınan, şu sıralar Manisa Vali Yardımcılığı yapan Mevlüt Özmen, gazeteci İsmail Arı'yı tehdit etti. Özmen'in sosyal medya hesabından paylaştığı silahlı fotoğraflar ise dikkat çekti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 10:40
Takip Et

Silahlı fotoğraflar paylaşan Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'den gazeteciye tehdit

Silahlı fotoğraflar paylaşan Vali Yardımcısı'ndan gazeteciye tehdit. Bu nasıl bürokrat
+
Aa
-

Gazeteci İsmail Arı, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Menzil Cemaati’nin deprem bölgesinde Cuma namazı kıldırdığı görüntüleri paylaştı. Cemaat üyesinin arkasında kamuflajlı askerler, devlet görevlilerinin olması tartışmalara neden oldu.

Twitter’da “Daily İslamist” isimli hesap, Arı’yı “İslam düşmanı” diyerek hedef gösterdi.



Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, “Daily İslamist”in paylaşımını alıntılayarak, “Haydaaa! Çay koy keçeli yeniden başlıyoruz!” notunu düştü.



Bunun üzerine gazeteci İsmail Arı, duruma tepki göstererek, Vali Yardımcısı’nın silahlı fotoğraflarını paylaştı.



Arı şu paylaşımı yaptı:

“Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in verdiği pozlara, hakkımda yazdıklarına ve dahası insanlar hakkında yazdıklarına bakın. Bu nasıl bürokrat, nasıl vali yardımcısı? Her gün daha da fazla şaşırıyorum. Bu yüzden liyakat liyakat liyakat diyoruz. Bu kişi Vali Yardımcısı” dedi.



15 Temmuz hain darbe girişimim ardından FETÖ’den gözaltına alınan Özmen’in AKP’den milletvekili aday adayı olduğunu ortaya çıktı.

 



yenicaggazetesi.com.tr

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
2
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
3
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Akbank emekli maaşı promosyonunda büyük para verdi
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
4
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Seda Sayan Çağlar Ökten çiftinden üzen haber
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
5
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
7
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Uzmanı depremin psikolojik etkilerini açıkladı
﻿Uzmanı depremin psikolojik etkilerini açıkladı
﻿Uzmanı depremin psikolojik etkilerini açıkladı
﻿Özgür Özel: HDP'ye ziyaret olasıdır
﻿Özgür Özel: HDP'ye ziyaret olasıdır
﻿Özgür Özel: HDP'ye ziyaret olasıdır
﻿Devlet Bahçeli canlı yayında açıklıyor
﻿Devlet Bahçeli canlı yayında açıklıyor
﻿Devlet Bahçeli canlı yayında açıklıyor
﻿Brezilya mı Fenerbahçe mi? Valencia kararı belli oldu
﻿Brezilya mı Fenerbahçe mi? Valencia kararı belli oldu
﻿Brezilya mı Fenerbahçe mi? Valencia kararı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.