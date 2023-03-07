Silahlı fotoğraflar paylaşan Vali Yardımcısı'ndan gazeteciye tehdit. Bu nasıl bürokrat

Gazeteci İsmail Arı, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Menzil Cemaati’nin deprem bölgesinde Cuma namazı kıldırdığı görüntüleri paylaştı. Cemaat üyesinin arkasında kamuflajlı askerler, devlet görevlilerinin olması tartışmalara neden oldu.



Twitter’da “Daily İslamist” isimli hesap, Arı’yı “İslam düşmanı” diyerek hedef gösterdi.







Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, “Daily İslamist”in paylaşımını alıntılayarak, “Haydaaa! Çay koy keçeli yeniden başlıyoruz!” notunu düştü.







Bunun üzerine gazeteci İsmail Arı, duruma tepki göstererek, Vali Yardımcısı’nın silahlı fotoğraflarını paylaştı.







Arı şu paylaşımı yaptı:



“Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in verdiği pozlara, hakkımda yazdıklarına ve dahası insanlar hakkında yazdıklarına bakın. Bu nasıl bürokrat, nasıl vali yardımcısı? Her gün daha da fazla şaşırıyorum. Bu yüzden liyakat liyakat liyakat diyoruz. Bu kişi Vali Yardımcısı” dedi.







15 Temmuz hain darbe girişimim ardından FETÖ’den gözaltına alınan Özmen’in AKP’den milletvekili aday adayı olduğunu ortaya çıktı.









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