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Rusya silahsız Ukraynalı askeri kurşuna dizdi. Bir asker son sözlerinde meydan okudu

Rusya'ya ait askerler silahsız Ukraynalı bir askeri kurşunda dizdi. Kan donduran görüntüler ortaya çıkarken askerin son sözü gündem oldu. Görüntülere tepkiler ise çığ gibi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 10:30
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Rusya silahsız Ukraynalı askeri kurşuna dizdi. Askerin son sözleri gündem oldu

Rusya silahsız Ukraynalı askeri kurşuna dizdi. Bir asker son sözlerinde meydan okudu
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Rusya-Ukrayna savaşı 1 yıldır devam ediyor. Rus askerlerinin silahsız bir Ukrayna askerini kurşuna dizdiğine dair görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü görüntüde, Rus askerlerinden birinin "Onu filme alın" dediği ve ardından Ukraynalı askerin “Ukrayna’ya zafer” sözlerinin ardından kurşuna dizildiği görüldü.

İHA'da yer alan bilgilere göre, söz konusu Ukraynalı askerin kimliği ve görüntülerin ne zaman ve nerede kaydedildiği henüz bilinmiyor.

"ULUSAL ZAYIFLIKLARININ BİR ÖRNEĞİ"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüntülere tepki göstererek, “Bir savaş esirini öldürmek, başka bir Rusya Federasyonu savaş suçudur. Bunlar, Kremlin propagandasının 'Naziler' hakkındaki mitleriyle akladığı metodik bir terör politikasının unsurlarıdır. Bu aynı zamanda ulusal zayıflıklarının bir örneğidir. Bu tür her savaş suçunun cezası olacaktır. Kimse adaletten kaçamaz. Hepsini bulacağız” dedi.

RUSYA -UKRAYNA SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Rusya- Ukrayna savaşı aylardır sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.  Batı'nın tank yardımı ile sahada elini güçlendiren Ukrayna 'Doğu'daki son kale' olarak da anılan Bakhmut'u elde tutabilmek için mücadele veriyor.

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