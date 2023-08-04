Elektrikli araçların şarj fiyatlarına zam geldi

Sonu bir türlü gelmek bilmeyen zam fırtınasından elektrikli araçların şarj fiyatları da nasibini aldı. Elektrikli araçlara şarj hizmeti veren kurumlardan olan Eşarj, hem standart hem de hızlı şarjların kW birimlerinde zam yaptığını açıkladı.

22 kVA’ya kadar olan tüm AC soketler için 6.18 TL/KWh ücret alınacak. Hızlı şarj seçeneğinde ise 60 kVA olan DC soketlerinde ise 7.32/TL fiyatları geçerli olacak.

Zam yapılmadan önce standart şarjlarda 6 TL’lik bir ücret tarifesi uygulanırken, hızlı şarj olan DC soketlerinde ise 6.50 TL’lik bir ücret tarifesi geçerliydi.