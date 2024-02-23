Elektrikli Hyundai yüzde 10 ÖTV’ye girdi. Yeni fiyatı belli oldu

Haber: Ercan Karaca

Yeni KONA Elektrik önceki nesil ile karşılaştırıldığında, daha uzun, daha geniş ve daha yüksek ve sportif çizgilere sahip olarak tanımlanırken Türkiye’ye özel Advance donanım seviyesiyle Elektrikli B-SUV segmentinde ulaşılabilir fiyatı ve sınıfındaki ideal donanım seviyesiyle dikkat çekti.

Optimum seviyede donanım sunan Advance versiyonu, yüzde 10 ÖTV bareminde bulunan en avantajlı fiyatlardan biri olarak Hyundai’nin elektrikli ürünün gamındaki pazar payına da katkıda bulunacağı aktarıldı.

"2024 YILINDA TÜM HIZIYLA SÜRECEK"

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel konuştu.

Berkel, “Yeni KONA Elektrik, dikkat çekici tarzı ve üstün donanım özellikleriyle, B-SUV segmentinde daha da iddialı bir konumda olacak. Kaliteli ve konforlu iç mekanının yanı sıra üst düzey sürüş özellikleriyle de Türk tüketicilerinin beklentilerini fazlasıyla sağlayacak. 2024'te satışa sunduğumuz ve IONIQ 6’dan sonra çok cazip fiyatlı ikinci tamamen elektrikli model olan Yeni KONA Elektrik, Hyundai’nin Türkiye’deki EV pazar payına ve satışlarına önemli ölçüde artırmasına olanak verecek. Türk tüketicilerinin beğenerek satın almak isteyeceği en uygun ve en donanımlı elektrikli modelleri pazara sunmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Fiyatları ve donanımlarıyla dikkat çeken EV model atağımız, 2024 yılında tüm hızıyla sürecek” dedi.

377 KİLOMETRE MENZİL SUNACAK

Tamamen elektrikli model, Türkiye’de şimdilik tek pil seçeneğiyle satışa sunuldu. Advance donanım seviyesiyle beraber gelen 48,4 kWh’lik versiyon, 156 PS (115 kW) güç sağlarken maksimum olarak da 377 kilometrelik bir sürüş menzili (WLTP) sunacak. 100 kW DC hızlı şarj ile KONA Elektrik, 41 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olmaktadır. 48,4 kWh pil seçeneğine sahip standart versiyon, 11 kW AC şarjla da 4 saat 55 dakikada pilini tamamen doldurulabilir.

Önceki nesil KONA Elektrik ile karşılaştırıldığında bu model, artırılmış boyutlarıyla benzersiz oranlar sunmakta. Tamamen elektrikli versiyonunun uzunluğu 4.355 mm olan otomobil, ilk nesil KONA Elektrik'ten 150 mm daha uzundur. Aracın dingil mesafesi ise 60 mm daha uzun yani tam 2.660 mm'dir. Genişliği 25 mm artarak 1.825 mm’ye ulaşan aracın yüksekliği ise 1.580 mm olarak verilir.

Yeni KONA Elektrik, tasarımdan ödün vermeden aerodinamik performansta da öne çıktı. Aerodinamik ön bölüm ve bagaj kapağı arasında dikkat çeken çamurluk kemerleri ve bağlantılı parametrik yüzey tasarım, entegre stop lambası (HMSL) ile birleşerek saten krom spoylere doğru muazzam bir form oluşturur.

Sağlam ve sportif karakteri bir arada sunan otomobil, özel tasarıma sahip 17 inç jantlarıyla da sürüş dinamiklerini öne çıkarıldı. Yeni KONA Elektrik, pikselleştirilmiş gündüz farları ve farlardaki piksel grafiklerle benzersiz bir görünüm sergiliyor. Canlı gövde renkleri de otomobilin ikonik tasarımını daha da vurguladı.

​B-SUV SEGMENTİNDE FARK YARATMAYA DEVAM ETTİ

Yeni KONA Elektrik, konfor özelliklerinin bir parçası olarak, direksiyona entegre vites kolu (E-Shift By Wire), geniş bardak tutucular, elektrikli açılır sunroof ve rahat oturma pozisyonuna sahip koltuklarla da B-SUV segmentinde fark yaratmaya devam etti.

Yeni KONA Elektrik, Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA), Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Uzun Far Yardımı (HBA) gibi çeşitli diğer gelişmiş sürücü destek sistemleriyle beraber üst düzey bir koruma sağlamaktadır. Ayrıca, Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi çeşitli sürüş konforu işlevleriyle de donatılmıştır. Yeni KONA Elektrik, İleri ve Geri Park Mesafesi Uyarısı (PDW) gibi çeşitli gelişmiş teknolojiler de sunar.