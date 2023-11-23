Elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu: 5 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesi Yeşilırmak Mahallesi Aytaç Caddesi'nde gece saatlerinde 3 katlı bir binada, inşaat işçilerinin kaldığı bir dairede 5 işçi az kalsın canlarından oluyordu.

Elektrikli ısıtıcının battaniyeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi kapladı. Birinci kattaki dairede bulanan 5 kişi alevlerin içinde kaldı.

Yangında camdan atlayarak canlarını kurtaran, Tuncay A. (31), Özcan G. (19) ve Hüseyin U. (15) atlamaları neticesinde yaralandı. Dairede kalan diğer iki kişi Arif A. (20) ve Rahmi G. (25) ise yoğun dumandan etkilenilerek merdivenden indi.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.