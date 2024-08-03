Elektrikli scooter aniden alev aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elektrikli scooter aniden alev aldı

Bursa’da bir elektrikli scooter, seyir halindeyken aniden alev aldı.

Bursa’da bir elektrikli scooter, seyir halindeyken ani bir şekilde alev aldı. Olay, şehrin merkezinde bir caddede meydana geldi. Elektrikli scooterın sürücüsü, aracının alev aldığını fark ettiğinde hemen durarak scooterdan uzaklaştı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, elektrikli scooterın bataryasında bir arıza veya kısa devre nedeniyle alev aldığı düşünülüyor. Bu tür olaylar, elektrikli araçların güvenliği konusunda daha fazla dikkat ve düzenleme gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

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