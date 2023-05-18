Elektrikli scooter bomba gibi patladı. Evin mutfağı toz duman oldu

İngiltere’de bir evin mutfağında şarj edilen elektrikli scooter bomba gibi patladı.

Elektrikli scooter bomba gibi patladı. Evin mutfağı toz duman oldu

İHA
İngiltere’nin başkenti Londra’nın Brent semtindeki bir evin mutfağında şarja takılan elektrikli scooter bomba gibi patladı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda patlamayla birlikte mutfağın alevler içinde kaldığı, evi yoğun duman sardığı görüldü.

scooter2.jpg

Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen yaşanan olayın ardından alevlere müdahale etmeye çalışan scooterın sahibi güvenlik görevlisi Dell Williams dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından İngiltere medyasına konuşan Williams, patlama sırasında kimsenin mutfağa yakın olmadığını belirterek, "Oradan tek parça çıkmayı başardığımız için şükrediyorum. Yangından çıkan dumanı soluduğum için 8 saat hastanede kaldım” ifadelerini kullandı.

scooter.jpg

Londra İtfaiyesi, başkentte bu yıl 48 elektrik bisiklet, 12 elektrikli scooter yangını çıktığını belirtti. Bu tür yangınların yaygın hale geldiğini aktaran Londra İtfaiyesi, satın alınan söz konusu araçların güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi uyarısında bulundu.

scooter3.jpg

Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
Trezeguet: Bir şey değişmiyor Spor
Trezeguet: Bir şey değişmiyor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı Spor
Trabzonspor 41 yıllık hasreti bitirdi ama kazanamadı
Enner Valencia Alex'e ortak oldu Spor
Enner Valencia Alex'e ortak oldu
MHP'li İlçe Başkanı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi Siyaset
MHP'li İlçe Başkanı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir Bilim
Heyecanlandıran keşif! Bu gezegende yaşam mümkün olabilir
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları Spor
İşte gerçek puan durumu. G.Saray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var? Kalan maçları
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi Spor
Kadıköy'de tribünler 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inledi