Elektronik malzemeler de satan hobi dükkanında yangın

Olay, Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 82. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan emekli astsubay M.G.’ye ait içerisinde elektronik malzemelerin de bulunduğu hobi dükkanında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangının alevlerini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

"PATLAMA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Yangını duyar duymaz olay yerine giden esnaf Murat Demirci, "Ben dükkandaydım. Patlama olduğunu söylediler. Olay yerine gittim. Ben gittiğimde polis ve itfaiye gelmişti.

Binada 2 yaşlı teyzemiz vardı, onları kurtardık. Biz oradayken patlama oldu. Ben binaya girerken patlama olmuştu ama temkinli davrandım.

Dükkan emekli abimizin dükkanı. Orada boya gibi maddeleri varmış” dedi.