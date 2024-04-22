Elektronik tebligat sistemiyle 5 yılda 7,1 milyar liralık tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin 2019 yılında başlattığı Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi aracağıyla, 7 Milyar 136 milyon lira tasarruf sağlandığını açıkladı.

Ulusal elektronik tebligat hizmetinin yaygınlaştırılmasına dikkat çeken Abdulkadir Uraloğlu, UETS sistemiyle 2019 yılından bu yana 213 milyon tebligatın bu yolla gerçek ve tüzel kişileri ulaştırıldığını belirtti. Bakana göre elektronik teblgat sistemiyle 7 milyar 136 milyon 589 bin lira kamu tasarrufu sağladıklarını ifade etti.

Sistemin yüksek düzeyde güvenli olduğuna işaret eden Uraloğlu, UETS başvuruları e-Devlet hesabının yanı sıra elektronik imza ve mobil imzayla da online olarak yapılabildiğini kaydetti. Bu yöntemlere ek olarak vatandaşların, PTT müdürlüklerine şahsen başvurarak UETS adreslerini alabildiklerine dikkat çeken Uraloğlu, alınan e-tebligat adresi, kullanıcıların elektronik tebligatlarla ilgili doğrulanmış cep telefonuna SMS veya e-mail yoluyla ücretsiz gönderildiğini ifade etti.