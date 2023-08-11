Eli silahlı kadın rastgele ateş açtı. İstanbul'da skandal görüntü

İstanbul'da lüks bir rezidansta genç bir kadın eline aldığı silahla etrafa rastgele ateş açtı.

KAYNAK: İHA
Eli silahlı kadın rastgele ateş açtı. İstanbul'da skandal görüntü

Batışehir’de lüks rezidansta oturan bir kadın maganda eline aldığı silahla etrafa rastgele ateş açtı. Bununla yetinmeyerek yaptığıyla gurur duyan kadın o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Bağcılar, Batışehir’de bulunan lüks bir rezidansta oturan kadın maganda eline aldığı silahla balkondan etrafa rast gele ateş açtı. İlk önce şarjörü silaha takan kadın daha sonra tetiği çekti. Yaptığıyla gurur duyan kadın o anları ise daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

Özellikle sosyal medyada paylaşım için yapılan tehlikeli hareketler nedeniyle birçok kişi yorgun merminin vücuda isabet etmesi nedeniyle yaralanırken, rastgele açılan ateş sonucu bazı insanlar hayatını kaybediyor.

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