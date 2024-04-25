Elinde benzin bidonu ile üst geçide çıkıp annesine ve polislere zor anlar yaşattı

Kaynak: İHA
Elinde benzin bidonu ile üst geçide çıkıp annesine ve polislere zor anlar yaşattı
Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan bir üst geçitte, bir kişi elinde benzin bidonuyla intihara teşebbüs etti.

Polis ekipleri ve annesi tarafından zor anlar yaşanan şahıs, yaklaşık 2 saatlik bir ikna çabasının ardından gazeteciler tarafından ikna edildi.

Olay, saat 16.00 sularında meydana geldi. Üst geçidin reklam tabelası basamağına çıkarak ayaklarını sarkıtan Hasan T.'yi gören vatandaşlar, durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis ekipleri trafiği kapatıp gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Hasan T., 9 aydır cezaevinde bulunan kardeşinin serbest bırakılmasını talep ederken, zaman zaman elindeki benzin bidonundan dökmesi endişe yarattı.

Olay yerine gelen şahsın annesi ve abisinin eşi de ikna çalışmalarına katıldı. Ancak uzun süren dil dökme çabaları sonuçsuz kalırken, gazetecilerin ikna çabası sonuç verdi.

Hasan T., abisinin evini kiraladığı için tutuklu olduğunu iddia etti. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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