Eline çuvalı alan tarlaya hücum etti! Para etmeyince bedava dağıttı

Düzenleme: Kaynak: AA
Eline çuvalı alan tarlaya hücum etti! Para etmeyince bedava dağıttı

Çorum’un Alaca ilçesinde, tüccar tarafından küçük bulunduğu için alınmayan patateslerini vatandaşlara ücretsiz dağıtan bir çiftçi dikkat çekti.

Alaca-Zile kara yolundaki 10 dönümlük tarlasında patates hasadı yapan Mahmut Tonbul, ürünlerini satışa çıkardı.

Ancak anlaşmalı olduğu tüccar, sadece iri patatesleri seçerek, küçük boyutlu olanları almamayı tercih etti.

Bunun üzerine Tonbul, ilçe merkezi ve civar köylere duyuru yaparak isteyenlerin tarlasına gelerek patatesleri ücretsiz alabileceğini söyledi.

Vatandaşlar, duyurunun ardından tarlaya gelerek patatesleri toplamaya başladı.

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Tonbul, ortalama bir yumurtanın iki katı büyüklüğündeki patateslerin tüccar tarafından satın alınmadığını belirtti.

Tüccarın patatesleri tarladan yaklaşık 4 liradan aldığını söyleyen Tonbul, "Geçen yıl durum biraz daha iyiydi. Bu sene verim iyi ama maliyetler çok yüksek. Tüccar ürünün yarısını alıyor, diğer yarısını tarlada bırakıyor" dedi.

Çiftçilerin bu yıl yeterli kazanç elde edemediklerini ve bu durumun gelecek yıl patates ekimlerini zorlaştıracağını ifade eden Tonbul, "Tarlada kalan patatesleri halkımıza dağıtıyoruz. Halk tüketiyor, ancak biz de yaptığımız masrafların karşılığını almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tonbul, tüccarın almadığı küçük boy patateslerin manavlarda 12 liraya satıldığını ve bu nedenle tarlada kalan ürünleri vatandaşlarla paylaşma kararı aldığını da sözlerine ekledi.

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