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Sadece elini göstererek kapıları açtı. Sosyal medyada viral oldu

Elini anahtar gibi kullanan kadın TikTok'a bir video yükledi. Kilitli kapıya elini gösteren kadının saniyeler sonrasında kapıyı açtı. Bu ilginç durumun nasıl yaşandığını anlatan kadının benzerinin Türkiye'de de bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 10:53
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Elini anahtar gibi kullanan kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Sadece elini göstererek kapıları açtı. Sosyal medyada viral oldu
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TikTok'ta paylaşılan ve rekor kıran görüntülerde bir kadının elini bir sensöre göstererek kapıların kilidini açtığını gözüktü. Bu görüntüler birçok kişiyi şaşırtırken mucize kadın konuyla ilgili açıklama yaparak merak edenlere açıklık getirdi. Durum şöyle anlatıldı:

Elimde evimizdeki her şeyin kilidini açmak için anahtar olarak kullanılan bir çip var.

Kapıların yanı sıra, bir videoda Waller'ın başka şeylerin kilidini açabildiği de görüldü.

Çiftin evini programladığı bildirilen kocası da eline çip yerleştirdi. Bir video, onun eliyle bir dolabı açtığını gösterildi.

Sosyal medyada rekorlar kıran bu çift bu teknolojiye o kadar çok bağlanmış ki köpeğine "Chip Pup" (Çip Yavrusu) adını bile verdi. Ancak bu teknoloji internette tartışmalara da yol açtı.

BU TEKNOLOJİ TÜRKİYE'DE DE KULLANILIYOR

Türkiye'de de derisinin altına çip taktıran bir kişi var. YouTuber Tolga Özuygur da eline çip yerleştiren kişilerden birisi.

Özuygur, yaklaşık 1 yıl önce kanalında yayınladığı videoda uzun süredir istediği deri altı implantını yerleştirmişti. Özuygur, bu implantın bir adet RFID ve NFC çipi içerdiğini ve bütün hayatı boyunca elinin içinde olacağını söylemişti. İlk proje olarak ise atölyesinin kapısına koyduğu bir okuyucu ile kapıyı açan bir sistem kurmuştu.

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