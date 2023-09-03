Elini fıstık ezme makinesine kaptıran çocuğun 5 parmağı koptu

Elazığ’da çerez fabrikasında fıstık ezme makinesine elini kaptıran M.Ü.’nün (14), 5 parmağı koptu.

Elini fıstık ezme makinesine kaptıran çocuğun 5 parmağı koptu

Olay, öğleden sonra saatlerinde Çatalçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşındaki M.Ü., yardım etmek için gittiği ailesine ait çerez fabrikasında, fıstık ezme makinesine elini kaptırdı. Makinenin hızla dönen parçalarının elini sıkıştırdığı M.Ü’nün sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle M.Ü.’nün eli, makineden çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan M.Ü.’nün, 5 parmağının koptuğu belirlendi. M.Ü.’nün tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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