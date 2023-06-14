Elizabeth Hurley oğlunun çektiği erotik filmde rol aldı

İngiliz model ve aktris Elizabeth Hurley, oğlu Damien'in yönettiği yeni bir erotik gerilim filmi olan 'Strictly Confidential' için kadın sevgilisi ile cinsel içerikli sahne çekti.

Elizabeth Hurley oğlunun çektiği erotik filmde rol aldı

İngiliz model ve aktris Elizabeth Hurley, oğlu Damien'in yönettiği yeni bir erotik gerilim filmi olan 'Strictly Confidential' için kadın sevgilisi ile cinsel içerikli sahne çekti.

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Hurley, filmin içinde Lily adlı bir karakteri canlandırıyor ve Pear Chiravara ile tutkulu ve samimi sahnelerde yer alıyor.

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CESUR SAHNELERE İMZA ATTI

Hurley, filmde Lily adlı bir karakteri canlandırıyor ve Pear Chiravara ile tutkulu ve samimi sahnelerde yer alıyor. Filmin hikayesi, en iyi arkadaşı Rebecca'nın intiharından rahatsız olan Mia adında genç bir kadını takibiyle başlayan serüveni konu alıyor.

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Aralık ayında Hurley, oğlunun ilk filmi üzerinde çalışmak için Karayiplere'e gitmişti.

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