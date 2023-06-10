Elizabeth Hurley genç kalmak için günde 6 defa yapıyor

Austin Power: International Man of Mystery filmindeki rolünden tanınan Elizabeth Hurley, aynı zamanda genç görünümü ve güzelliğiyle de ünlü. 57 yaşındaki Hurley'nin vücudu şaşırtıcı bir şekilde yaşlanmıyor. Elizabeth Hurley, gençlik iksirini günde en az 6 kere yaptığı şeye borçlu olduğunu söylüyor.

Elizabeth Hurley genç kalmak için günde 6 defa yapıyor

Oyuncu ve iş kadını olan Hurley, her zaman pozitif kalmaya ve ruhunun olumsuz düşüncelerle dolmasna izin vermediğini söylüyor.

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Hurley "Pozitif kalmaya çalışmalısın. Hepimiz hayatta korkunç darbeler alırız, bazı insanların uğraşmak zorunda oldukları korkunç şeyler vardır. Bazı insanlar görürsünüz ve tutumlarını olumlu tutmaya çalışırlar. Birçok şeyi bırakıp yoluna devam etmeyi öğrenmelisin. Herkese elinden geldiği kadar iyi davran" diyor.

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"YÜZÜME GÜNDE 6 BOYNUMA 10 KEZ SÜRÜYORUM"

Hurley cilt bakım rutininde nemlendirmeyi ön planda tutuyor. "Kendime söz verdiğim tek şey nemlendirici ve bolca kullanıyorum. Yüzüme günde yaklaşık altı kez ve boynuma günde yaklaşık 10 kez nemlendirici sürüyorum" dedi.

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İŞLENMİŞ GIDALAR TÜKETMİYOR

Hurley, beslenmesine oldukça dikkat ediyor. İşlenmiş gıdaların vücuda olan zararlarının farkında olduğu için çok fazla şeker, tuz ve yağ içeren besinler tüketmiyor. "Basit, doğal, kolay yiyecekler severim. Çok fazla kimyasal ve katkı maddesi içeren yiyecekleri gerçekten sevmiyorum. Yerel olarak yetiştirilen yiyecekleri yemeye çalışırım. Genellikle evde kendim pişiririm" diyor.

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EGZERSİZLERİNE DİKKAT EDİYOR

"Egzersiz söz konusu olduğunda, her zaman uyguladığım kesin bir rejimim yok. Çok aktif bir insanım, köpeklerimle uzun yürüyüşlere çıkıyorum. Spor salonuna gitmektense ev işi yapmayı tercih ederim. Bol bol su içerek vücudumu nemlendiririm. Ayrıca artık telefonumu yatak odama götürmüyorum ve elektronik eşyaları üst kata çıkarmıyorum. Bunu yaptığımdan beri uyku düzenim hızla iyiye gitti.

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