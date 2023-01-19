Elle yontulmuş dev baraj görenleri büyülüyor

Barajın suyunun kontrollü olarak nehir yatağına salındığı dolusavağı, şelalemsi görüntüsüyle baş döndürüyor.

New York'a su sağlamak için inşa edilen baraj, Amerika Birleşik Devletleri'nde zamanın ilk büyük duvar barajıydı. Barajın içinde bulunduğu Croton Gorge Parkı, Amerikalıların hafta sonu eğlenceleri yapmak için vakit geçirdiği favori mekanlardan. (AA)