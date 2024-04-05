Elleri varmış gibi görünen balık. İlk kez görüntülendi

Tazmanya sularında SS Tasman’ın gemisinin batmasının 140. yılında üç dalgıç gemi batığını ziyaret etti.

Tekneye ulaşmadaki teknik zorluklara rağmen ekip, yalnızca enkazın deniz tabanında durduğunu doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda nesli kritik düzeyde tehlike altında olan ve bu durumdan açıkça öfkeli gibi görünen pembe el balığının da görüntüsünü yakaladı. Bu balıkların en dikkat çekici özellikleri, elleri varmış gibi görünmeleri olarak tanımlandı.

3 TEKNİK DALGIÇ ŞANS ESERİ BULDU

Chip'in aktardığı gibi bu balıklar son derece nadir bir türün üyesi ve Tazmanya açıklarındaki sularda ve Avustralya kıyılarında yalnızca birkaç popülasyon bulundu. Bir proje, sayılarını artırmak için aktif olarak yetiştirme çalışmaları yürütürken, Brad Turner, James Parkinson ve Bob Van Der Velde adındaki üç teknik dalgıç tamamen şans eseri bu grupla karşılaşmış oldu.

Elleri var gibi görünen balığın toplam uzunluğu yalnızca 13,6 santimetre ve IUCN’ye göre bu tür yalnızca beş örnek olarak kaydedildi. Ayrıca, son 20 yılda hiç görülmemişti.

Aynı şekilde, dar gövdeli el balığı (Pezichthyscompressus) adı verilen bir başka tür de 1996’dan bu yana ilk kez geçtiğimiz yıl görüldüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

SS Tasman adlı gemi, Kasım 1883'te Tasman Yarımadası açıklarındaki Hypolite Kayası yakınında bir kayaya çarptıktan sonra batmıştı. SS Tasman, bir buharlı gemiydi.

Gemi, daha sonra 100 yıldan uzun bir süre boyunca keşfedilmeden deniz tabanında kalmıştı.