Suriyeli engelli Suriyeli'yi dövdü. Ellerin kırılsın

Instagram’daki “Fatihsondakika” hesabının paylaşımına göre olay, Fatih Molla Gürani Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, yabancı uyruklu iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Engelli adam koltuk değnekleriyle vururken karşısındaki kişi de yumruk atarak karşılık verdi. Yere düşen ikili yumruklarla birbirine saldırırken çevredekilerin müdahalesiyle kavga son buldu.

