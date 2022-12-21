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Suriyeli engelli Suriyeli'yi dövdü. Ellerin kırılsın

İstanbul’un Fatih ilçesinde biri koltuk değnekli yabancı uyruklu iki kişi arasında yaşanan kavga mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 10:59
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Ellerin kırılsın: Suriyeli engelli Suriyeli'yi dövdü

Suriyeli engelli Suriyeli'yi dövdü. Ellerin kırılsın
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Instagram’daki “Fatihsondakika” hesabının paylaşımına göre olay, Fatih Molla Gürani Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, yabancı uyruklu iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Engelli adam koltuk değnekleriyle vururken karşısındaki kişi de yumruk atarak karşılık verdi. Yere düşen ikili yumruklarla birbirine saldırırken çevredekilerin müdahalesiyle kavga son buldu.
 

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Mery
21.12.2022 11:23
Atatürk arapların kendi aralarındaki sorunlara karışmayın diyordu. Taraf olmayın diyordu. Erdoğan taraf oldu. Tüm ülkeye bedelini ödetiyor.  
 
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