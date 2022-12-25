﻿Kız alıp verme kavgası! Yaralılar var

Olay, Gaziantep Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi 69030. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olan akraba iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile birbirlerine silah, bıçak ve sopalarla saldıran aileler ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kavganın arasında kalanlar ise saçmaların hedefi haline geldi. Olayda 3 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla husumetli iki aile ayrıldı. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.(AA)

