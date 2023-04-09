Kavga sokağı savaş alanına çevirdi. Yabancı iki grup mahalleyi karıştırdı

Editör: Özge Ceren Çiçek

Kayseri Küçük Mustafa Mahallesinde yabancı uyruklular satır ve sopalar ile birbirine saldırdı.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde bulunan ve yabancılar tarafından ikinci Şam olarak anılan Küçük Mustafa Mahallesinde iftar öncesi 19:10 civarında gerçekleşen yabancı uyrukluların kavgası vatandaş kamerasına yansıdı.

Çıkan kavgada birçok kişi birbirine sopa ile saldırdı. Kısa sürede büyüyen kavgada mahalle adeta savaş alanına döndü.

Değişik yaş gruplarından yüzlerce yabancı uyruklunun dahil olduğu kavgada satır, sopa ve hatta sokak parke taşlarının kullanılması dikkat çekti.

Yaşanan görüntüler "yok artık! Bu kadarda olmaz dedirtti.

İşte o görüntüler;