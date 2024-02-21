Ellerindeki 'son anket sonucunu' açıkladı: İstanbul’da kim önde?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Buyükşehir Belediye Başkan adayı AKP’li Murat Kurum, TV24’te canlı yayın konuğu oldu.

Burada Kurum, ellerinde bulunan yaptırdıkları anketlerdeki son sonuçları açıkladı.

Kurum, "Yapılan anketlerde şu an 1.5, 2 puan öne geçtik. En güzel anketi sahada görüyoruz." dedi.

Ayrıca CHP ve DEM Parti'ye de "ittifak" eleştirisi yapan AKP’li Kurum’un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bildiğim tek şey; İstanbul'un sorunları, İstanbul'un problemleri ve İstanbullunun beklentileri. Biz 21. yüzyılın İstanbul'daki trafik sorununu konuşuyoruz. Buraya gelirken trafik çilesini yaşayarak geliyoruz.

“ALENİ OLARAK ‘BİZ BURADA İTTİFAK YAPIYORUZ’ DEYİN”

Burada Kandil’in talimatlarıyla hareket ediyorlar. Bir bakıyorsunuz bir aday çıkıyor, ondan sonra gelen bir talimatla adayı hemen değiştiriyorlar. Ama onların hangi ittifakta olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. 'Kent uzlaşısı’nı daha önceki seçimlerde de farklı isimlerle, ‘şehir uzlaşısı’ adı altında yaptılar biliyorsunuz. Bildiğim tek şey İstanbul’un sorunları, İstanbul’un problemleri ve İstanbul’un beklentileri.

Bunu biliyoruz, saklamalarına gerek yok. Adına başka bir isim koymalarına da gerek yok. Aleni olarak gidip deyin; ‘Biz burada ittifak yapıyoruz.’ Bunu da diyemiyorsunuz, neden? Niye çekindiğiniz bir ittifakı yapıyorsunuz? Dolayısıyla bunlar aynı söylemlerle, Kandil’den bir talimat alıyorlar. O talimat çerçevesinde oradaki ittifak tarif ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kandil bunlara ne yapması gerektiğini tarif ediyor ve bunlar da ona uyuyor."