Ankara'da flaş anket sonucu. Fark attı

Area Araştırma’nın Ankara’da gerçekleştirdiği anketin sonuçları, başkentte siyasi dengelerin değişmekte olduğunu ortaya koyuyor. Ankete göre:
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
AKP: Yüzde 26,3 (Geçerli oylar içinde yüzde 32,7)
CHP: Yüzde 25,9 (Geçerli oylar içinde yüzde 32,2)
MHP: Yüzde 8,4 (Geçerli oylar içinde yüzde 10,4)
Zafer Partisi: Yüzde 5,7 (Geçerli oylar içinde yüzde 7,1)
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,2 (Geçerli oylar içinde yüzde 6,5)
İYİ Parti: Yüzde 3,2 (Geçerli oylar içinde yüzde 4) Diğer: Yüzde 19,6
BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM
Mansur Yavaş (CHP): Yüzde 46,9 (Geçerli oylar içinde yüzde 54)
Turgut Altınok (AKP): Yüzde 34,8 (Geçerli oylar içinde yüzde 40)
Yeniden Refah Partisi Adayı: Yüzde 2
Cengiz Topel Yıldırım (İYİ Parti): Yüzde 1,5
Zafer Partisi Adayı: Yüzde 1
Kararsız: Yüzde 13,2
DİKKAT ÇEKİCİ NOTLAR
İYİ Parti’nin oy oranı düşerken, Zafer Partisi’nin oy oranı artıyor. Mansur Yavaş, belediye başkanlığı seçiminde rakibine büyük bir üstünlük sağlıyor.
Ankete katılanların yüzde 9,6’sı milletvekili seçimlerinde oy vermeye karar veremedi.
BÖLGELERDEKİ DESTEK ORANLARI
Anket, Ankara’nın 1, 2 ve 3. seçim bölgelerinde adaylara verilen destek oranlarını da belirliyor.
Bölge: Mansur Yavaş (CHP): Yüzde 56,1 Turgut Altınok (AK Parti): Yüzde 38,7
Bölge: Mansur Yavaş (CHP): Yüzde 52,4 Turgut Altınok (AKP): Yüzde 41,2
Bölge: Mansur Yavaş (CHP): Yüzde 51,8 Turgut Altınok (AK Parti): Yüzde 42,9
SONUÇ
Area Araştırma’nın anketi, Ankara’da siyasi dengelerin değiştiğini ve Mansur Yavaş’ın belediye başkanlığı seçiminde büyük bir fırsat yakaladığını gösteriyor.